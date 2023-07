In der Niederen Börde war die Finanzlage seit dem Frühjahr ungewiss. Nun steht jedoch fest: Der Haushalt der Gemeinde für das laufende Jahr ist genehmigt. Was das für die Gemeinde bedeutet.

Niedere Börde - Der Haushalt 2023 für die Niedere Börde ist von der Kommunalaufsicht des Landkreises genehmigt worden. Das hat Kämmerin Ann Fabini auf Volksstimme-Nachfrage mitgeteilt. Die Behörde haben keine Einwände gegen den zweiten Anlauf der Gemeinde vorgebracht.

Das Zahlenwerk weist im Ergebnisplan ein Minus in Höhe von rund 1,55 Millionen Euro aus. In der ersten Variante, die bereits Ende 2022 vom Gemeinderat beschlossen worden war, stand ein Minus von rund 1,95 Millionen Euro. Die geplanten Aufwendungen sind nunmehr um 600.000 Euro auf etwa 14,74 Millionen Euro geschrumpft. Das Minus im Finanzplan verringerte sich im Vergleich zur ersten Version von 1,63 Millionen auf nur noch 207100 Euro.

Genehmigung ist eine Befreiung

Mit der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht kann die Niedere Börde nunmehr all ihre Aufgaben erfüllen und geplante Ausgaben tätigen. Dies war der Gemeindeverwaltung zuvor versagt. Dennoch hat das Rathaus gearbeitet und Geschäfte getätigt, hebt die Leiterin des Fachdienstes „Finanzservice“ bei der Gemeindeverwaltung hervor. „Die Erfüllung von Pflichtaufgaben ist durch eine sogenannte vorläufige Haushaltsführung im Kommunalverfassungsgesetz des Landes geregelt“, erklärt Ann Fabini. Dazu gehören Leistungen, zu denen eine Gemeinde rechtlich verpflichtet ist. So darf eine Gemeinde laut Kommunalverfassung (KVG), Paragraf 104, auch Auszahlungen leisten, „die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.“ Auch darf sie Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen fortsetzen, „für die im Haushaltsplan eines Vorjahres Finanzposten oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren“. Auch Umschuldungen von Krediten sind grundsätzlich erlaubt.

Weniger freiwillige Leistungen

„Anders sieht es bei den freiwilligen Leistungen wie Ausgaben beispielsweise für Spielplätze und Bürgerhäuser aus. Die dürfen grundsätzlich nicht getätigt werden“, sagt Ann Fabini. Doch auch hier gebe es Ausnahmen. „Wenn ein Spielplatz beispielsweise jährlich gewartet oder geprüft werden muss, können wir das trotzdem machen“, führt die Kämmerin dazu aus. Dennoch hätten Pflichtaufgaben und freiwillige Leistungen nicht in dem Umfang wahrgenommen werden können, „wie wir es gerne hätten“.

So kommt die Genehmigung des Haushaltes für die Gemeindeverwaltung einem Befreiungsschlag gleich. „Alle in diesem Jahr getätigten Ausgaben mussten wir mit einem Prüfvermerk versehen, der die Vorgaben aus dem KVG berücksichtigt. Das war mit einem sehr großen Aufwand verbunden“, sagt Ann Fabini. Dies falle nun weg.

Eigentlich hatten die Gemeinderäte der Niederen Börde die Haushalt 2023 bereits Ende vergangenen Jahres verabschiedet. Der Etat sah ein Minus im Ergebnisplan in Höhe von gut 1,95 Millionen Euro vor. Im Finanzplan war ein Minus in Höhe von 1,63 Millionen Euro vorgesehen. Doch diese Pläne hatte die Kommunalaufsicht zu Beginn des neuen Jahres versagt. Als Grund hatte die Behörde des Landkreises angegeben, dass die Niedere Börde ihre Liquidität ab 2026 nicht mehr ausreichend darstellen könne.

3,5 statt 7 Millionen für Feuerwehr-Gerätehaus

So hatten die Räte im Mai einen neuen Haushalt verabschiedet. Doch konnten mit dem zweiten Anlauf nicht alle Punkte der Mängelliste der Kommunalaufsicht ausgeräumt werden. „Das können wir nicht“, hatte Ann Fabini damals erklärt. Zwar sei in den vergangenen Jahren eine ausreichende Ergebnisrücklage gebildet worden. „Wir haben aber auch im Finanzplan ein Defizit. Ausgeglichen und genehmigungsfähig wäre er, wenn der Saldo der Ein- und Auszahlungen im Positiven wäre. Und das sind wir in keinem einzigen Jahr“, hatte die Kämmerin im Frühjahr gesagt. Dennoch seien die Investitionen – soweit wie möglich – zurückgeschraubt worden.

Prioritätenliste wurde geändert

Dafür wurde die Prioritätenliste der Investitionen im Sinne der Kommunalaufsicht geändert. Außerdem seien in den Haushaltsplan nur noch Kosten eingestellt worden, die von Planern als tatsächliche und voraussichtliche Baukosten vorgegeben werden.

Der Bereich der Feuerwehren ist am meisten von Sparmaßnahmen betroffen. So steht fest: Das langersehnte Feuerwehrgerätehaus in Groß Ammensleben wird um einiges kleiner ausfallen als zuvor geplant. So musste das Vorhaben den haushälterischen Möglichkeiten der Niederen Börde angepasst werden. Die zuvor geplanten mehr als sieben Millionen Euro sind nicht zu stemmen. Nun soll das Vorhaben nur noch etwa 3,5 Millionen Euro kosten.

Laut der zuständigen Fachdienstleiterin „Gemeindeentwicklung“, Ina Stimpel, musste das Projekt über die vergangenen Wochen und Monate ruhen. Die Planungen waren ausgesetzt und sollten erst wieder in Angriff genommen werden, wenn der Gemeindehaushalt tatsächlich steht. „Das Projekt kann nun wieder in Angriff genommen werden“, betont Ina Stimpel.