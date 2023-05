Viel wurde in den vergangenen Monaten in den verschiedenen Gremien der Niederen Börde diskutiert und gerungen. Nun steht fest: Die Zahl der Eltern, die mitbestimmen können, wird reduziert. Die Hintergründe.

Dahlenwarsleben - Die Elternvertretung für die Kitas in der Niederen Börde wird kleiner. Das haben die Mitglieder des Gemeinderates während ihrer jüngsten Sitzung in Dahlenwarsleben einstimmig beschlossen. Damit folgten die Politiker einer Beschlussvorlage der Gemeindeverwaltung, nach der die betreffende Satzung über die Wahl von Elternvertretungen geändert wird. Doch was bedeutet das konkret?