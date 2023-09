Das Kinderförderungsgesetz des Landes wurde neu geregelt. Die Gemeinden können nun selbst bestimmen, wie hoch ihr Zuschuss für die Kinderbetreuung ist. Was bedeutet das für die Eltern in der Niederen Börde?

Niedere Börde: Müssen Eltern tiefer in die Tasche greifen?

Die Kosten für die Betreuung von Kindern in den Tageseinrichtungen der Niederen Börde werden sich ändern.

Dahlenwarsleben - Viel ist in der Gemeindeverwaltung der Niederen Börde gerechnet und in den politischen Gremien debattiert worden. Ziel war es, die Eltern von Kindern in den Kitas oder im Hort nicht übermäßig zu belasten. Worauf sich der Gemeinderat geeinigt hat.