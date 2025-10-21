Nach sechs Jahren Bauzeit ist das Glasfasernetz der Niederen Börde fertig. Die Gemeinde rechnet mit jährlichen Einnahmen von 300.000 Euro.

Mehrere Jahre wurde in der Niederen Börde fleißig für das kommunale Breitbandnetz gebuddelt. Rund 17 Millionen Euro wurden investiert.

Dahlenwarsleben/Groß Ammensleben - Viele mögen sich bestimmt erinnern, wie Gemeindebürgermeister Stefan Müller gemeinsam mit Landrat Martin Stichnoth (beide CDU) den ersten Spatenstich für das kommunale Glasfasernetz setzten. Das war im August 2019 an der Feuerwehr in Klein Ammenleben. Drei Jahre zuvor hatte der Gemeinderat für den Bau des superschnellen Internets votiert.