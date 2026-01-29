weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
Schulsterben in der Börde? Niedere Börde sieht Grundschule in Dahlenwarsleben nicht gefährdet

Trotz sinkender Schülerzahlen ist der Bestand der Grundschule Dahlenwarsleben offenbar langfristig gesichert. Damit widerspricht die Gemeinde den Aussagen des Nachbarbürgermeisters Frank Nase. Und wie sieht es mit der Schule in Samswegen aus?

Von Sebastian Pötzsch 29.01.2026, 10:30
Sowohl in der Dahlenwarsleber als auch in der Samsweger Grundschule (Foto) können Kinder auch in Zukunft weiter unterrichtet werden. Der Betrieb beider Bildungseinrichtungen ist laut Gemeindeverwaltung auf Jahre gesichert.
Sowohl in der Dahlenwarsleber als auch in der Samsweger Grundschule (Foto) können Kinder auch in Zukunft weiter unterrichtet werden. Der Betrieb beider Bildungseinrichtungen ist laut Gemeindeverwaltung auf Jahre gesichert. Archivfoto: Sebastian Pötzsch

Dahlenwarsleben - Die Gemeinde Niedere Börde sieht entgegen der Aussagen des Nachbarbürgermeisters Frank Nase (CDU) ihre Schule in Dahlenwarsleben nicht gefährdet. Zur Begründung wurde die „Verordnung zur Schulentwicklungsplanung 2022 und die Aufnahme von Schülern und Bildung von Anfangsklassen an allgemeinbildenden Schulen“ aufgeführt.