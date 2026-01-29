EIL
Schulsterben in der Börde? Niedere Börde sieht Grundschule in Dahlenwarsleben nicht gefährdet
Trotz sinkender Schülerzahlen ist der Bestand der Grundschule Dahlenwarsleben offenbar langfristig gesichert. Damit widerspricht die Gemeinde den Aussagen des Nachbarbürgermeisters Frank Nase. Und wie sieht es mit der Schule in Samswegen aus?
29.01.2026, 10:30
Dahlenwarsleben - Die Gemeinde Niedere Börde sieht entgegen der Aussagen des Nachbarbürgermeisters Frank Nase (CDU) ihre Schule in Dahlenwarsleben nicht gefährdet. Zur Begründung wurde die „Verordnung zur Schulentwicklungsplanung 2022 und die Aufnahme von Schülern und Bildung von Anfangsklassen an allgemeinbildenden Schulen“ aufgeführt.