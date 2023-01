Niederndodeleberin schreibt mit 18 Jahren ihren zweiten Roman

Niederndodeleben - Das erste Semester hat Anne Pötzsch geschafft, die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel verbringt die 18-Jährige zu Hause in Niederndodeleben. Ansonsten trifft man Anne Pötzsch aktuell an ihrem Studienort Tausende Meilen entfernt am Bennington College in Vermont in den USA an.