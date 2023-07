Mit Camille K. hat der Farsleber Noah-Benedikt in Amerika eine Musikpartnerin gefunden. Ihr erstes gemeinsames Lied veröffentlichen sie auf Youtube.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt - Noah-Benedikt ist auf dem Weg nach Amerika. In New Jersey wird er zusammen mit seiner Freundin Camille K. den ersten gemeinsamen Song samt Video auf die Reise schicken, in die Welt des Internets. DayDream, heißt das Lied, Tagtraum, doch von einem Tagträumer ist Noah-Benedikt weit entfernt. Der Saxophon-Virtuose ist ein energiegeladener Macher.