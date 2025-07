Die Bahn will die Schranken am Buschweg in Barleben dauerhaft schließen und eine Unterführung bauen. Das Vorhaben kollidiert mit einem anderen Projekt: der schlechtesten Straße der Gemeinde.

Die Bahn hat am Übergang Buschweg/Alte Kirchstraße in Barleben die Gleise erneuern lassen. Schwellen und Schotter müssen nun abtransportiert werden. Künftig will der Konzern die Schranken dauerhaft schließen und einen Tunnel für Fußgänger und Radler bauen.

Barleben - Seit mehreren Wochen schon wird an den Gleisen zwischen Bahnhof und Buschweg in Barleben gebaut. Die Schranke hatte sich sogar für mehrere Tage nicht gehoben – der Bahnübergang war gesperrt worden. Mittlerweile stapeln sich alte Schwellen an der Kreuzung Alte Kirchstraße meterhoch. Ein Bagger ist dabei, tonnenweise Schottersteine auf einen Lastkraftwagen zu verladen. Was das zu bedeuten hat ...