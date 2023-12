Ohre: Die Lage in Wolmirstedt bleibt weiter angespannt

Für Kinder ist das Hochwasser in der Straße "Am Küchenhorn" eine riesige Pfütze, für die Eltern eine Haerausforderung.

Wolmirstedt. - Schon jetzt wird der Wasserpegel mehrmals täglich kontrolliert. Denn das Hochwasser der Ohre hat in Wolmirstedt aktuell einen neuen Jahreshöchststand erreicht. Nur noch zehn Zentimeter trennen die Stadt von der dritten Alarmstufe. Was ist in den nächsten Tagen zu erwarten?