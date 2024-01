Das Hochwasser ist zurückgegangen, die meisten Straßen und Wege in Wolmirstedt sind wieder frei. Doch das soll nicht so bleiben.

Ohre gibt Wege in Wolmirstedt erstmal frei

Das Ohre-Hochwasser geht zurück, die Wege am Bodelschwingh-Haus sind vorerst wieder frei.

Wolmirstedt. - Gerade war die Lage an der Ohre in Wolmirstedt verhältnismäßig entspannt. Der fluss war gerade dabei, sich wieder in sein Bett zurückzuziehen. Doch schon schieben sich neue Regenwolken über die Region, aus denen sogar Schnee fallen kann.