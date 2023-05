Wolmirstedt - Oldtimer ist gleich Oldtimer? Keineswegs. Freunde alter Autos spezialisieren sich gern, verlieben sich in eine Marke, eine Ära oder eine Form. In Wolmirstedt trafen sich die Freunde des Mercedes-Benz R/C 107 SL. Die Fans dieser Oldtimer haben sich sogar in einem deutschlandweiten Club zusammengeschlossen. In fast jedem Bundesland gibt es Regionalclubs. Der sachsen-anhaltinische Regionalclub RT39 traf sich am Wochenende in Wolmirstedt.

