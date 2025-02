Große Begeisterung hat der Bau eines Blockheizkraftwerks am Ortseingang Wolmirstedts vor gut zehn Jahren nicht ausgelöst. Nun flammt die Kritik wieder auf. Was hat es damit auf sich?

Wolmirstedt. - Kein Blockheizkraftwerk (BHKW) hat so viele Diskussionen ausgelöst, wie das an der Geschwister-Scholl-Straße. Die Ablehnung bezog sich auf das Bild, das so ein Kraftwerk am Ortseingang Wolmirstedts – aus Elbeu kommend – bietet. Dennoch wurde es gebaut. Das industrielle Design sollte mit viel Grün ringsherum aufgepeppt werden. Ist das gelungen?