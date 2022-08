Freizeit Pachten oder kaufen: Barleber haben große Pläne für den Jersleber See

Eine weitere Weiche für die Entwicklung des Naherholungszentrums „Jersleber See“ könnte in der Niederen Börde gestellt werden. So entscheiden die Gemeinderatsmitglieder auf ihrer Sitzung in Dahlenwarsleben über ein Grundstück auf dem Gelände des Campingplatzes.