Wolmirstedt. - Die Panzer, die ihr Manöver auf dem Übungsplatz in der Altmark absolviert haben, fahren in drei Wellen wieder zurück. Die erste rollte bereits am Freitag, 22. November. Montag und Dienstag, 25. und 26. November, folgen weitere.

Die Militärfahrzeuge werden vom Lager Planken auf der Straße zum Zielitzer Kaliwerk rollen. Das Panzerbataillon 104 aus Pfreimd war Freitagfrüh mit zehn Panzern vom Typ 2A6A3 und einem Bergepanzer Richtung Zielitz unterwegs.

Montag und Dienstag

Die nächste Kolonne rollt am Montag, 25. November, um 7 Uhr in Planken los. Zehn Panzer vom Typ 2A7V und ein Bergepanzer wollen Zielitz 7.30 Uhr erreichen.

Die dritte Gruppe wird Planken am Dienstag, 26. November, um 7 Uhr verlassen. Dann sind zwei Radfahrzeuge vom Typ Fennek, ein Geländewagen Wolf, ein Radarträger Abra, ein Transportpanzer Fuchs, ein Schützenpanzer Marder sowie ein Bergepanzer Büffel unterwegs.

Die einzelnen Märsche werden durch die Feldjäger aus Burg abgesichert. Die Panzer rollen auf der Straße zum Zielitzer Werkbahnhof, weil der Bahnhof auf dem Truppenübungsplatz derzeit saniert wird.