Die Bibliothek in Zielitz beteiligt sich an einer ungewöhnlichen Aktion. Was die Besucher erwartet.

Zielitz - Das Kulturzentrum Moritzhof in Magdeburg veranstaltet noch bis zum 14. Juli bereits zum 13. Mal „Franko.Folie - Französische Tage“. In diesem Rahmen präsentiert die Bibliothek Zielitz als Kooperationspartner Mittwoch, 5. Juli, um 19 Uhr, Pia Rosenberger, die aus ihrem druckfrischen Buch „Colette“ liest. Das Buch erscheint erst am 18. Juli in den Buchhandlungen.