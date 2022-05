Peinlicher Arrest in Groß Ammensleben

Wieder hat Wilfried Lübeck in Archiven und Chroniken recherchiert. Dieses Mal ist der Groß Ammensleber auf interessante Details zur mittelalterlichen Gerichtsbarkeit gestoßen.

Verurteilte sowohl aus Gutenswegen als auch aus Ammensleben sind einst auf dem Galgenberg, genau auf der Grenze zwischen beiden Orten, erhängt worden. Die beiden Ortschaften hatten also bereits im Mittelalter kooperiert.

Groß Ammensleben - So hat das Kloster in Groß Ammensleben um das Jahr 1350 vom damaligen Erzbischof in Magdeburg das Recht zur Durchführung der Niederen Gerichtsbarkeit erhalten. „Der Bischof war ja sozusagen auch staatlicher Chef des Erzbistums“, begründet Wilfried Lübeck.