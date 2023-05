Landkreis Börde - Annika Heinrich sitzt in ihrem Rollstuhl auf der Terrasse, lächelt breit und ihre Hände erzählen, während sie sich an die Ostseeurlaube mit der Familie erinnert. Ihren Eltern hingegen ist das Lachen vergangen, denn am 9. Mai hat der Pflegedienst gekündigt. Ersatz ist weit und breit nicht zu finden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.