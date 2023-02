Der Bahnübergang Gartenstraße soll dicht gemacht werden. Während an der Unterführung in der Bahnhofstraße gebat wird, soll er allerdings als Umleitungsstrecke dienen. Ob die dann in der Neue Straße oder der über das Feld führenden Baustraße errichtet wird, ist noch unklar.

Foto: Gudrun Billowie