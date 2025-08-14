weather heiter
Magdeburg, Deutschland
FCM-Sticker, Graffiti und nun auch AfD-Schmierereien: Eltern fordern schnelles Handeln nach Vandalismus auf dem Spielplatz in Niederndodeleben. Wie die Gemeinde darauf reagiert.

Von Anna Maria Sternhagen 14.08.2025, 06:00
Am neuen Spielplatz in Niederndodeleben haben Unbekannte unter anderem den Schriftzug „AfD“ auf die Spielgeräte geschmiert. Eltern sind entsetzt und fordern ein Handeln von der Gemeinde.
Am neuen Spielplatz in Niederndodeleben haben Unbekannte unter anderem den Schriftzug „AfD“ auf die Spielgeräte geschmiert. Eltern sind entsetzt und fordern ein Handeln von der Gemeinde. Foto: Anna Maria Sternhagen

Niederndodeleben. - Was eigentlich ein Rückzugs- und Spaßort für Familien und Kinder sein sollte, fällt immer mehr dem Vandalismus zum Opfer. Die Rede ist vom Spielplatz zwischen dem Drosselweg und Am Bahndamm in Niederndodeleben. Seit kurzem sind neben Stickern und Graffiti dort auch AfD-Schmierereien zu sehen. Eltern sind sauer, aber auch besorgt.