In Hermsdorf wurde eine Bagger gestohlen. Symbolfoto: Rene Ruprecht/dpa

Von einer Baustelle in Hermsdorf (Landkreis Börde) wurden ein Bagger und eine Rüttelplatte geklaut.

Hermsdorf (vs) l Vom Baustellengelände einer Firma in Hermsdorf im Landkreis Börde wurden in der Nacht vom 21. zum 22. Januar ein Minibagger und eine Rüttelplatte entwendet.

Die Täter nahmen beide Maschinen vermutlich mit einem Fahrzeug mit. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.