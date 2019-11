Die Polizei entdeckte Enbruchspuren an zwei Fenstern des SChugeschäfts. Symbolfoto: Daniel Maurer/dpa

In Hohenwarsleben in der Börde sind am Sonntagabend Unbekannte in einen Laden an der Berliner Allee eingebrochen.

Hohenwarsleben l Am späten Sonntagabend ist in Hohenwarsleben die Alarmanlage eines Schuhgeschäftes an der Berliner Allee ausgelöst worden. Beamte vor Ort entdeckten Einbruchsspuren an zwei Fenstern auf der Rückseite des Gebäudes. Im Objekt entdeckten sie mindestens ein Loch im Dach. Anscheinend hatten die Einbrecher versucht über eine Öffnung im Dach einzusteigen. Nach ersten Informationen, soll dies jedoch misslungen sein. Durch die unerwartete Höhe, brachen die Täter vermutlich ihr Vorhaben ab. Die Unbekannten sollen ohne Beute entkommen sein. Kriminaltechniker sicherten bis nach Mitternacht zahlreiche Spuren.

Von Tom Wunderlich

