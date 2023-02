Der Jersleber See gilt im Landkreis Börde mittlerweile zu den beliebtesten Ausflugszielen während der heißen Sommermonate. Doch mit dem wachsenden Freizeitangebot entstehen auch mehr Kosten. Nun will die Gemeinde Barleben die Preisschraube anziehen.

Preise am Jersleber See sollen mit Beginn der Sommersaison deutlich steigen

Der neue schwimmende Wasserpark hat 2022 nicht die erhofften Einnahmen eingespielt. Im vergangenen Jahr wurde am Jersleber See ein Minus von mehr als 11 000 Euro verbucht.

Barleben/Jersleben - Die Preise am Jersleber See sollen steigen. Vor allem Campen soll deutlich teurer werden. Eine entsprechende Beschlussvorlage hat die Gemeinde Barleben nun in die aktuelle Ratsfolge eingebracht.