Für kurze Zeit verwandelt sich die ehemalige Bäckerei Möhring in Dahlenwarsleben in einen Schokoladentraum. Auf die Besucher warten in der Börde handgemachte Pralinen, Schokolade und eine Idee, bei der die Weihnachtsgeschenke nicht im Regal verstauben.

Preisgekrönte Pralinen, Schokolade und Geschenke: Diesen Shop gibt es nur 4 Wochen

Leona Ostendorf und Jan Klüver haben ihren Schokoladen-Weihnachtsshop in Dahlenwarsleben eröffnet.

Dahlenwarsleben - Für vier Wochen ist in der ehemaligen Bäckerei Möhring in Dahlenwarsleben ein ganz besonderer Pop-up-Store eingezogen: Die Schokoladenmanufaktur Daja Chocolate aus Magdeburg hat hier erstmals ein weihnachtliches Schokoladen-Geschäft unter dem Namen „Jan & Leona's süsser Schokoladen-Weihnachtsshop“ eröffnet.