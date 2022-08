Gaspreise Gestiegene Kosten: Dachziegelfirma Nelskamp stellt Produktion in der Börde ein

Die Firma Nelskamp stellt die Produktion ihrer Tondachziegel zum 1. September vorläufig ein. Wie eine Sprecherin mitteilte seien zwei Werke in Deutschland davon betroffen unter anderem das in der Börde in Groß Ammensleben.