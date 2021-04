Projekt Solarpark Born wird in der Gemeinde Westheide vorgestellt

Born (hrp). Wie der Sitzungsdienst der Verbandsgemeinde mitteilte, wird sich der Rat der Gemeinde Westheide am Mittwoch, 21. April, um 19 Uhr, im Ortsteil Born zu seiner nächsten Sitzung treffen. Die Gemeinderatssitzung wird in der Kegel- und Sporthalle in der Hüttschen Straße 11, in Born abgehalten. Im öffentlichen Teil der Sitzung wird es vor allem um die Aufstellung eines Bebauungsplans für einen Solarpark nord-östlich von Born und den Abschluss eines städtebaulicher Vertrages gehen. Nach Angaben des Bürgermeisters der Westheide, Hans Hirche, soll im öffentlichen Teil der Sitzung das Projekt kurz vorgestellt werden. Zudem ist eine Einwohnerfragestunde vorgesehen.