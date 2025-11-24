In Dahlenwarsleben können Vereine, Initiativen und Bürger erfahren, wie das Förderprogramm funktioniert und wie der digitale Antrag auszufüllen ist.

Im Jahr 2024 konnte der Tischtennisverein Groß Ammensleben von der Projektförderung der Niederen Börde profitieren.

Dahlenwarsleben - Was ist die Projektförderung, wer kann davon profitieren und wie ist der Antrag richtig auszufüllen. Unter dem Motto „Sie haben eine Idee – wir helfen bei der Umsetzung“ lädt die Gemeindeverwaltung der Niederen Börde am Mittwoch, 3. Dezember, zu einer Informationsveranstaltung ein.