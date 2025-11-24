Fördermittel in der Börde Projektförderung: Niedere Börde klärt auf
In Dahlenwarsleben können Vereine, Initiativen und Bürger erfahren, wie das Förderprogramm funktioniert und wie der digitale Antrag auszufüllen ist.
24.11.2025, 08:00
Dahlenwarsleben - Was ist die Projektförderung, wer kann davon profitieren und wie ist der Antrag richtig auszufüllen. Unter dem Motto „Sie haben eine Idee – wir helfen bei der Umsetzung“ lädt die Gemeindeverwaltung der Niederen Börde am Mittwoch, 3. Dezember, zu einer Informationsveranstaltung ein.