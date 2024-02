Die Rakete in Mose lockt viele Besucher an. Sitzgelegenheiten gibt es aber kaum, überdachte schon gar nicht. Jetzt

Rakete in Mose: Ist am Denkmal kein Platz für Touristen?

Sensation in der Börde

Die Pilotenrakete, die als Modell in Mose steht, ist nicht selten Anziehungspunkt für Touristen.

Mose. - Einst wurde in der Nähe von Magdeburg der Grundstein für die heutige Raumfahrt gelegt – und zwar im Wolmirstedter Ortsteil Mose. Zahlreiche Touristen machen jährlich am Denkmal des Modells der Magdeburger Pilotenrakete Halt. „Die meisten kommen mit dem Fahrrad und nutzen den Ort als Rastplatz“, erklärt Ortsbürgermeister Marco Röhrmann. Aber an Sitzgelegenheiten mangelt es seit Jahren.