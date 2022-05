Räte bekennen sich zum Radwegbau in der Niederen Börde

Dahlenwarsleben - In den Radwegebau in der Niederen Börde kommt Bewegung. Die Gemeinderäte haben während ihrer jüngsten Sitzung in Dahlenwarsleben einen Grundsatzbeschluss zum Bau einer Verbindung von Groß Ammensleben nach Dahlenwarsleben gefällt - einstimmig. Damit haben sich die Kommunalpolitiker zu der Umsetzung des konkreten Projektes bekannt.