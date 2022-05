Räte wollen Steuersenkung in der Niederen Börde beschließen

Die Niedere Börde hat aktuell die höchste Grundsteuer in Sachsen-Anhalt. Das soll sich zukünftig ändern. Steuereinnahmen in Millionenhöhe drohen verloren zu gehen.

Dahlenwarsleben - Wenn die Mitglieder des Gemeinderates der Niederen Börde heute Abend zusammenkommen, dann werden sie mehrere zukunftsweisende Entscheidungen fällen müssen. Unter anderem geht es um die künftige Sicherstellung der aktiven Gefahrenabwehr und der weiteren Mitwirkung im Katastrophenschutz. Gemeint ist damit eine Ersatzbeschaffung für das fast 30 Jahre alte Löschfahrzeug der ehrenamtlichen Retter. Dieses wurde vom Bund für den Katastrophenschutz gestellt und weist technische Mängel auf. Ein Ersatz soll entweder vom Bund kommen oder selber beschafft werden. Die Räte müssen dafür die beste Option finden.

Weiterhin soll auch der Radwegebau auf dem Gemeindegebiet vorangetrieben werden. In einem ersten Schritt soll dafür ein Radweg zwischen Dahlenwarsleben und Groß Ammensleben gebaut werden. Zum einen soll damit die Mobilität auf dem Rad gefördert und zum anderen die Sicherheit für Radfahrende auf der Strecke erhöht werden. Letzteres liegt nicht nur an der Grundschule begründet, die sich an der Strecke befindet, sondern auch an der Autobahn 14. Ist diese erst einmal fertiggestellt, muss mit einer erhöhten Verkehrsbelastung infolge von Vollsperrungen oder Staus gerechnet werden.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist vor allem für alle Grundstücksbesitzer in der Niederen Börde entscheidend. Es geht um die Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer B. Diese weist aktuell mit 750 Prozentpunkten den höchsten Wert in Sachsen-Anhalt auf. Nun wollen die Räte ihr Wahlversprechen einlösen und zumindest die höchste Grundsteuer anpassen. Nach sehr vielen Vorbesprechungen hatte die Gemeinde angegeben, dass eine Minderung um 175 Prozentpunkte vertretbar wäre. Das würde einem künftigen Hebesatz von 575 Prozent entsprechen. In Barleben liegt der Wert aktuell bei 450 und in Magdeburg bei 495. Sollte der Beschluss zur Senkung beschlossen werden, würde dies für die Niedere Börde deutliche Mindereinnahmen bedeuten. Konkret geht es hierbei laut einem Beschlusspapier der Verwaltung um rund 307.300 Euro im Jahr 2023. Bis 2025 muss sogar mit Mindereinnahmen von insgesamt 930.300 Euro gerechnet werden. Die Grundsteuer A sowie die Gewerbesteuer sollen unverändert bleiben.

Ab 17.30 Uhr wird der Hauptausschuss noch mal zu den Themen beraten, bevor um 18.30 Uhr der Gemeinderat zum Beschluss zusammen kommt. Wie immer findet die Sitzung in der Aula der Grundschule Dahlenwarsleben statt. Einwohner der Niederen Börde haben zudem die Möglichkeit im Rahmen der Einwohnerfragestunde ihre Anliegen vorzubringen oder Fragen an die Verwaltung zu stellen.