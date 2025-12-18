weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Weihnachtsmann besucht Niedere Börde: Rauschebart macht Halt in Gersdorf und Dahlenwarsleben

Noch vor Heiligabend macht eine besondere Gesellschaft Station in den beiden Dörfern bei Magdeburg. Was Familien wissen müssen ...

Von Sebastian Pötzsch 18.12.2025, 09:00
Der Weihnachtsmann wird während seiner Tour durch Gersdorf und Dahlenwarsleben wieder Geschenke verteilen. Foto: Archiv Heimat- und Kulturverein

Gersdorf/Dahlenwarsleben - Erneut wird der Weihnachtsmann Zwischenstopps in Gersdorf und Dahlenwarsleben einlegen. Mit einem festlich geschmückten Fahrzeug wird der Weißbart mit seinen Helfern am Dienstag, 23. Dezember, die beiden Orte in der Niederen Börde besuchen. Wo die Gesellschaft Halt macht …