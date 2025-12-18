Noch vor Heiligabend macht eine besondere Gesellschaft Station in den beiden Dörfern bei Magdeburg. Was Familien wissen müssen ...

Der Weihnachtsmann wird während seiner Tour durch Gersdorf und Dahlenwarsleben wieder Geschenke verteilen.

Gersdorf/Dahlenwarsleben - Erneut wird der Weihnachtsmann Zwischenstopps in Gersdorf und Dahlenwarsleben einlegen. Mit einem festlich geschmückten Fahrzeug wird der Weißbart mit seinen Helfern am Dienstag, 23. Dezember, die beiden Orte in der Niederen Börde besuchen. Wo die Gesellschaft Halt macht …