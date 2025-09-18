Nach Vandalismus in Barleben Reaktionen in sozialen Medien: Leser liefern Lösungen für Graffiti-Problem
Gleich 36 Mal in einer Nacht verunstalten offenbar jugendliche Täter Häuser und Mauern in Barleben bei Magdeburg mit Graffiti. Die Aufregung in den sozialen Medien ist groß - die Lösungsvorschläge sind dafür umso kreativer.
18.09.2025, 11:00
Barleben - In Barleben herrscht noch immer blankes Entsetzen. Vermutlich zwei jugendliche Schmierfinken haben zahlreiche Häuser, Mauern und einen Supermarkt mit Farbe besprüht. In den Sozialen Netzwerken wird derweil nach kreativen Ansätzen fern von Strafen gesucht, um das Problem zu beheben.