Gleich 36 Mal in einer Nacht verunstalten offenbar jugendliche Täter Häuser und Mauern in Barleben bei Magdeburg mit Graffiti. Die Aufregung in den sozialen Medien ist groß - die Lösungsvorschläge sind dafür umso kreativer.

Entsetzen herrscht in der Burgenser Straße in Barleben: Vermeintliche Graffiti-Künstler hatten sich gleich 36 Mal an Wänden, Mauern und einer Bushaltestelle verewigt.

Barleben - In Barleben herrscht noch immer blankes Entsetzen. Vermutlich zwei jugendliche Schmierfinken haben zahlreiche Häuser, Mauern und einen Supermarkt mit Farbe besprüht. In den Sozialen Netzwerken wird derweil nach kreativen Ansätzen fern von Strafen gesucht, um das Problem zu beheben.