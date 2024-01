Wolmirstedt. - Seit Wochen ist die Ohre im Hochwassermodus. Der Pegel bleibt auf hohem Niveau, Wiesen und Felder stehen unter Wasser, der Sturm peitscht. Doch was Anwohner des Flusses an den Rand der Verzweiflung treibt, hat auch gute Seiten. Die haben mit der Trinkwasserversorgung zu tun.

Die andauernden Niederschläge der vergangenen Monate werden im Wasserwerk Colbitz und der Trinkwasserversorgung Magdeburg (TWM) durchaus wohlwollend betrachtet. Die Wasserexperten hoffen sogar, dass es in den kommenden Monaten ausreichend weiterregnet. Denn dieser Regen und eine gut gefüllte Ohre sind eine Voraussetzung, um die Region ausreichend mit Trinkwasser zu versorgen.

Grundwasserspiegel war stark beansprucht

In dieser Hinsicht läuft es gerade richtig gut. Im Jahr 2023 wurde so viel Wasser wie seit fast 30 Jahren nicht mehr aus der Ohre abgezweigt und in die Colbitz-Letzlinger Heide geleitet, sagt TWM-Sprecher Peter Bogel.

Das war auch bitternötig, denn in den zurückliegenden Dürrejahren wurden die Grundwasserressourcen der Colbitz-Letzlinger Heide stark beansprucht. Grundwasser allein genügt längst nicht, um etwa 450.000 Einwohner Sachsen-Anhalts zu versorgen, die an das System des Colbitzer Wasserwerks angeschlossen sind. Es braucht Regen, Schnee und das Wasser der Ohre.

Colbitz-Letzlinger Heide als natürlicher Filter

Das Prinzip Heidewasser ist so simpel, wie genial und funktioniert seit 1963: Im Winterhalbjahr wird im Pumpwerk Satuelle Wasser aus der Ohre abgezweigt und über einen Kanal in die Infiltrationsbecken der Colbitz-Letzlinger Heide geleitet. Dort versickert es zusammen mit Regen und Schnee über mehrere Jahre. Die Bodenschichten sind natürliche Filter.

Das geologische Profil der Heide wirkt wie ein riesiger natürlicher Speicher. In einer Art Riesenschüssel unter der Erde mit abgedichteten Tonrändern finden fast 110 Millionen Kubikmeter Grundwasser Platz. „Eine Rappbodetalsperre“, heißt es in einer Broschüre des Colbitzer Wasserwerks.

Das natürlich gefilterte Grundwasser wird nach oben gepumpt, fließt im Colbitzer Wasserwerk zunächst über Kaskaden, wird belüftet und anschließend über riesige Filter, die Eisen und Mangan entfernen. Diese Elemente färben das Wasser braun, gesundheitsschädlich sind sie nicht. Das klare Wasser wird anschließend auf die Reise zu den Verbrauchern geschickt.

Regen und Schnee für den Trinkwasserkreislauf

Damit dieser Kreislauf auch zukünftig funktioniert, braucht es mehr Regen und das Wasser der Ohre, denn noch ist die berühmte Kuh nicht vom Eis. „Die oberen Bodenschichten sind inzwischen sehr nass und auch die Grundwasserstände erholen sich seit Beginn des Winterhalbjahres merklich“, berichtet TWM-Chef Dr. Alexander Ruhland, „aktuell liegen sie jedoch noch etwa einen halben Meter unter dem langjährigen Mittel.“ Um die zurückliegenden Trockenjahre auszugleichen, brauche es Geduld.

Ausreichende Niederschläge in den kommenden drei bis vier Monaten seien gute Voraussetzungen, um die Defizite der zurückliegenden Trockenjahre zumindest teilweise auszugleichen.

Die Hoffnung liegt gar auf weiteren regen- und schneereichen Jahren, in denen möglichst viel Wasser aus der Ohre in der Heide gespeichert wird. Außerdem wurde das Pumpwerk Satuelle durch ein neues ersetzt. Das erlebt gerade den Probebetrieb und wird 2024 / 2025 in Betrieb gehen.

Ein Krokodil im Wasserwerk, das gibt es nur in Colbitz. Theophila wird 50 Jahre alt. Foto: Gudrun Billowie

Zuvor aber wird im Colbitzer Wasserwerk ein besonderer Geburtstag gefeiert: Krokodildame Theophila wird am 14. Juli 50 Jahre alt. Das westafrikanische Krokodil stammt aus dem Fluss Senegal in Mali und war ein Geschenk an Magdeburger Ingenieure, die 1974 in Mali eine Trinkwasseraufbereitungsanlage gebaut hatten. Das damals 22 Zentimeter große Tier reiste in einer Ledertasche. Längst bewohnt es ein großes Terrarium im Colbitzer Wasserwerk, wird gut gepflegt und ist kerngesund.