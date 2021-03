Was ab den 90er Jahren noch der Siegeszug der Windräder war, ist seit einigen Jahren auch das Geschäft mit der Sonnenenergie. Doch inzwis...

Elbe-Heide l Von einem regelrechten „Boom“ spricht Thomas Schmette, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Elbe-Heide, wenn es um Photovoltaik-Anlagen geht. „In den vergangenen Monaten haben sich die Anfragen von Investoren gehäuft“, sagt er. Dabei sei die Verbandsgemeinde mit solchen Anlagen schon gut ausgestattet. Gerade Flächen, die außerhalb von Ortschaften liegen und nicht für eine landwirtschaftliche Nutzung geeignet waren, habe die Verbandsgemeinde den Betreibern von Photovoltaik-Anlagen angeboten. So seien beispielsweise auf den ehemaligen militärisch genutzten Flächen solche Anlagen entstanden. „Auf der Landebahn der einstigen Kaserne der russischen Armee hat sich ein Solarpark niedergelassen und auch die alte Garnison in Hillersleben ist inzwischen mit vielen Modulen ausgestattet.“ Zudem seien alte Mülldeponien den Erzeugern von Strom aus dem Sonnenlicht angeboten worden. „Auf der alten Deponie bei Colbitz stehen heute die Solar-Module.“ Und auch auf einer Deponie am Kaliwerk in Zielitz würde eine große Photovoltaik-Anlage stehen.



Doch inzwischen seien die Flächen, die bereits zur Gründung der Verbandsgemeinde im Jahr 2010 in den Flächennutzungsplan eingearbeitet wurden, restlos vermarktet. „Zwei Jahre wurde an diesem Plan gearbeitet. Nach vielen Behördenbeteiligungen und Einsprüchen der Bürger wurde der Flächennutzungsplan 2012 fertiggestellt und verabschiedet.“ In dem Plan, der auf der Internetseite der Verbandsgemeinde von jedem Bürger einsehbar sei, wären auch die Areale verzeichnet, die für solche Photovoltaik-Anlagen geeignet waren. Um neue Flächen für die Erzeugung von Sonnenenergie freizugeben, müsste laut Verbandsgemeindebürgermeister dieser Flächennutzungsplan geändert werden.



Verlockende Angebote

Thomas Schmette weiß, dass die Angebote der Anlagen-Betreiber durchaus verlockend für so manchen Eigentümer von landwirtschaftlichen Flächen sein kann. In den letzten Jahren seien die Preise für die Module immer günstiger geworden. Selbst der Wegfall von staatlichen Förderungen habe den Sonnenenergie-Boom nicht aufhalten können. Schnell könne sich ein Landwirt ausrechnen, ob er auf seinem ertragsarmen Feld mit dem Verpachten an den Betreiber einer Photovoltaik-Anlage mehr Geld verdienen könnte.



„Es gibt Anlagen oder Gebäude, die ein Landwirt an oder auf sein Feld stellen kann“, erklärt Thomas Schmette. „Eine Scheune zum Beispiel. Anlagen, die mit dem landwirtschaftlichen Betrieb zusammenhängen.“ Eine Photovoltaik-Anlage gehöre jedoch nicht dazu. Die Genehmigung von solchen Anlagen auf dem Grund und Boden eines Feldbesitzers sehe der Verbandsgemeindebürgermeister ohnehin problematisch. „Sobald an einer Stelle die Erlaubnis erteilt wird, sind sofort auch viele andere Interessenten da. 'Warum dort und warum nicht bei mir', müsste ich mich berechtigterweise fragen lassen.“



Ein Acker würde nicht nur für den Bauern einen Ertrag bedeuten. Die Felder hätten auch noch weitere Funktionen für die Natur in der Region. Hier eine große Fläche mit Photovoltaik-Modulen zu bestücken, würde ein zu großer Einschnitt bedeuten. Dem gegenüber stünden dort möglicherweise Flächen zur Verfügung, wo es ohnehin schon Einschnitte in die Natur gegeben habe. „Ich denke da an die Ränder der Autobahn 14.“ Vielleicht gäbe es auch noch weitere Flächen, die sich anbieten würden.



Neue Strategie kommt in Ratssitzung zur Sprache

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Elbe-Heide ist der Meinung, dass zukünftig der Umgang mit Photovoltaik-Anlagen geordnet und geregelt werden müsse. „Die bisherige Strategie, auf den nicht weiter nutzbaren Flächen solche Anlagen zu betreiben, ist in der Verbandsgemeinde Elbe-Heide aufgegangen. Jetzt brauchen wir eine neue.“ Deshalb werde der Rat der Verbandsgemeinde auf der nächsten Sitzung am Montag, 15. März, über die Fortentwicklung einen neuen Beschluss fassen. „An diesem Tag soll ein unabhängiges Planungsbüro gefunden werden, dass sich mit der Frage nach neuen Flächen für Photovoltaik-Anlagen auseinandersetzt.“ Es brauche schon den Blick von Außen auf die Verbandsgemeinde, unvoreingenommen über die geeigneten Flächen zu entscheiden.