Rekord beim Feriencamp der Niederen Börde am Jersleber See

Bereits zum achten Mal verbringen junge Menschen ihre Freizeit im Feriencamp der Niederen Börde in Jersleben. Gemeindesozialarbeiter Steffen Niemann meldet einen Rekord.

Jersleben - Am Jersleber See herrscht gerade spielerisches Treiben. Eine große Gruppe von Kindern und Jugendlichen hat sich unweit des Rettungsturms eingerichtet. Sie alle gehören zum Feriencamp der Mobilen Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde Niedere Börde. In kleinen Grüppchen zusammengefunden, sitzen Mädchen und Jungen, um Karten zu spielen oder einfach nur, um zu quatschen.