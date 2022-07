Richtfest für Barleber Millionenprojekt

Seit fast zwei Jahren wird in der ehemaligen Grundschule zwischen Breiteweg und Abendstraße in Barleben gewerkelt. Das alte Backsteingebäude sowie der Anbau aus den 1990er Jahren wird zu einer großen Kindereinrichtung umgebaut. Am Freitag wurde Richtfest gefeiert.

Barleben - Bunter Trubel herrschte am Freitagvormittag auf dem Hof der alten Grundschule im Breiteweg in Barleben. Die Knirpse der Kita „Barleber Schlümpfe“ stimmten in der Kluft richtiger Bauarbeiter Lieder an. Auch Mädchen und Jungen des Hortes ließen es sich nicht nehmen, mit Musik ihren Teil vor rund 100 geladenen Gästen beizutragen. Denn läuft alles nach Plan, werden Kita und Hort im Herbst in das dann fertiggestellte Gebäude einziehen können.