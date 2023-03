Spatenstich auf Baustelle Großes Medieninteresse an Besuch von Vizekanzler Robert Habeck in Wolmirstedt

Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck, hat am 21. März 2023 eine Baustelle in Wolmirstedt (Landkreis Börde) besucht. Der Medienandrang beim Besuch des Vizekanzlers in Sachsen-Anhalt war groß.