Verbandsgemeindebürgermeister Thomas Schmette übergibt den Staffelstab an seinen Nachfolger Stefan Crackau, der das Amt am 18. Januar übernimmt. Was der Noch-Amtsinhaber erreichten konnte - ein Rückblick:

Rogätz - Am 17. Januar vollendet sich ein wichtiger Abschnitt im Berufsleben von Thomas Schmette: Es ist sein letzter Arbeitstag als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Elbe-Heide. „Eine Woche zuvor gibt es noch eine Dienstberatung mit allen Amtsleitern gemeinsam mit meinem Nachfolger Stefan Crackau“, kündigt Thomas Schmette an. Crackau hatte die Wahl am 15. Oktober 2023 klar gewonnen und übernimmt nun ab dem 18. Januar das Bürgermeisteramt. „Natürlich bin ich bereit, ihn bei allen auftretenden Fragen zu unterstützen“, bietet Schmette an, der bei der Wahl nicht wieder kandidiert hatte.

Der heute 56-Jährige begann seine kommunalpolitische Laufbahn im Jahr 2000. Damals bewarb er sich auf den ausgeschriebenen Posten des Leiters der Verwaltungsgemeinschaft Elbe-Ohre und setzte sich gegen zahlreiche andere Bewerber durch. Zur Elbe-Ohre gehörten seinerzeit die noch eigenständigen Gemeinden Zielitz, Loitsche, Glindenberg, Heinrichsberg und Farsleben. Schon fünf Jahre später sorgte eine Gemeindegebietsreform für ein neues Konstrukt. Die Verwaltungsgemeinschaften Elbe-Ohre, Südliche Altmark/Elbe und Südheide fusionierten zur Verwaltungsgemeinschaft Elbe-Heide. Sie bestand aus 17 Gemeinden. Farsleben wurde ein Ortsteil von Wolmirstedt; Thomas Schmette zum Leiter gewählt.

Gemeinden wurden angeschlossen

Doch die Reformwut der Landesregierung war ungebrochen. Am 1. Oktober 2010 entstand die heutige Verbandsgemeinde Elbe-Heide. „Dazu war es notwendig, dass viele bisher selbstständige Gemeinde fusionierten“, erinnert sich Schmette. Große Emotionen gab es bei den Einwohnern von Colbitz und Lindhorst. Die Lindhorster wollten unter dem Motto „Freiheit für Lindhorst“ die Chance nutzen, sich als selbstständige Gemeinde zu etablieren. Doch dazu kam es trotz Bürgerbefragung und Bürgerbegehren letztendlich nicht.

Glindenberg wurde damals an Wolmirstedt angeschlossen. „Das war notwendig, weil wir sonst eine gemeinsame Grenze zu Magdeburg gehabt hätten und das ließen die Vorschriften zur Bildung einer Verbandsgemeinde nicht zu“, so Thomas Schmette. Eine Alternative wäre nur die ungeliebte Einheitsgemeinde gewesen, bei der alle Dörfer nur noch zu Ortsteilen degradiert würden.

Das konnte erreicht werden

Trotz des ständigen kommunalpolitischen Auf und Ab konnte in der Region zwischen Bertingen und Born, Neuenhofe und Rogätz oder Colbitz und Heinrichsberg auch mit Hilfe von Fördermitteln viel bewegt werden. Investitionen flossen unter anderem in neue Feuerwehr-Gerätehäuser, Schulen, Kindergärten, Dorfgemeinschaftshäuser, Straßen und moderne Löschfahrzeuge. In Zielitz entstand ein viel beachteter Theater-Neubau, in Loitsche die vielseitig nutzbare Werk- und Kulturscheune.

Die bis dato größte Investition ist das Breitbandnetz. Hier nimmt die Verbandsgemeinde Elbe-Heide rund 38 Millionen Euro in die Hand, um das schnelle Internet für die Einwohner bereitzustellen. Der Bund fördert die Maßnahme mit 50 Prozent. Mit dem Jahresende sind die Tiefbauarbeiten abgeschlossen. In Rogätz müssen noch Kabel in die Schutzrohre eingeblasen und verspleißt werden. Das soll im ersten Halbjahr passieren. Allerdings hakt es in Zielitz, wo eine Genehmigung der Bahn zur Unterführung fehlt.

Thomas Schmette bleibt der Kommunalpolitik weiterhin treu. „Ich habe mich bei der lokalen Aktionsgruppe Colbitz-Letzlinger Heide als Leader-Manager beworben und werde diese Tätigkeit am 1. Februar beginnen“, verrät er. Dabei dürfte es sicherlich Schnittstellen mit seiner bisherigen Tätigkeit geben.