Die Kindertagesstätte in Rogätz steht unter Denkmalschutz. Das macht die notwendige Sanierung nicht billiger. Doch der Verbandsgemeinde Elbe-Heide als Träger der Einrichtung fehlt das Geld dafür. Nun könnte Rogätz in die Bresche springen.

Rogätz - Die Kindertagesstätte in Rogätz ist in die Jahre gekommen. Einiges müsste hier dringend erneuert werden. Das scheiterte in der Vergangenheit aber immer wieder an den Finanzen.