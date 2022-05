Rogätzer Fähre schippert schon nach Winterfahrplan

Rogätz - Seit einigen Tagen setzt die Fähre in Rogätz nach dem Winterfahrplan über die Elbe. Jetzt werden montags bis freitags, von 6 bis 19 Uhr, Fahrzeuge über die Elbe geschippert. Am Wochenende und an Feiertagen ist die Fähre von 9 bis 19 Uhr in Betrieb. Der Winterfahrplan gilt bis Ende Mai des kommenden Jahres. Über mangelnde Fahrgäste kann sich Fährmann Marko Knuth nicht beschweren.