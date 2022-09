Rogätzer Kinder lernen, wie sie gesünder leben können

Rogätz - „Nicht mit Pauken und Trompeten, dafür mit Donnerschlag und Regen ist unser Jolinchen-Fest eröffnet worden“, so die Leiterin der Kindertagesstätte in Rogätz, Nadine Mark-Richmann. Mit einer zu Beginn noch verregneten Feier seien die „Elbespatzen“ in das Präventionsprogramm Jolinchen-Kids der AOK gestartet. In den kommenden drei Jahren soll damit die Gesundheit der Kita-Kinder gefördert werden.