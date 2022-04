Rogätzer sorgen sich schon seit dem 12. Jahrhundert um den Hochwasserschutz

Hoch steigt das Wasser der Elbe auch in diesen Tagen. Die Bewohner von Rogätz blicken immer wieder sorgenvoll auf den Pegel. Angespannte Lagen hat es hier immer schon gegeben. Dabei wurden mit Baumaßnahmen schon ab dem 12. Jahrhundert versucht, die Region vor den Hochwasserfluten zu schützen.

Rogätz/Kehnert - „Seit dem 12. Jahrhundert wird an der Elbe versucht, mit Deichbau Schäden durch Hochwasserereignisse zu verhindern", berichtet die Vorsitzende des Vereins der Heimat- und Kulturfreunde Rogätz. Aus Anlass der Jubiläen „200 Jahre Elbschifffahrtsakte“ und „165 Jahre Deichverband“ hat Margitta Häusler in den alten Akten nachgelesen, in Chroniken und Archiven recherchiert.