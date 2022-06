Rogätzer Sportler schwitzen für Frieden in der Ukraine

Zwölf Freizeitsportler treten zum Spenden-Spinning-Marathon in Rogätz an.

Rogätz - Eine ungewöhnliche Aktion beginnt am Sonnabend in der Fitnessoase in Rogätz. Pünktlich um 14 Uhr werden zwölf der sportlichsten Studiogänger auf die feststehenden Fahrräder steigen und für den Frieden in der Ukraine in die Pedale treten.