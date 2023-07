Sommer, Sonne, Freibad heißt es Anfang kommender Woche zumindest nicht in Wolmirstedt. Denn wie die Stadt mitteilt, bleibt das Schwimmbad kurzfristig geschlossen.

Wolmirstedt - Anfang kommender Woche bleibt das Freibad Wolmirstedt kurzfristig geschlossen. Trotz bestem Sommerwetter. „Für die Badegäste ist das natürlich nicht so toll, aber leider notwendig“, sagt Schwimmmeister Stefan Grahn.

Denn Grund für die Schließung sind technische Maßnahmen teilt die Stadt Wolmirstedt mit. Demnach können sowohl am Dienstag, 18. Juli, als auch am Mittwoch, 19. Juli, keine Besuche stattfinden. „Genauer gesagt, haben wir ein kleineres Problem mit dem Rohrsystem, das hoffentlich schnell behoben werden kann“, erklärt Grahn.

Insgesamt drei Tage sind dafür eingeplant. Montags ist der einzige Tag in der Woche, an dem das Freibad sowieso stets geschlossen hat. Um die Badegäste in der ohnehin schon kurzen Sommersaison nicht unnötig länger auszuschließen, seien die Arbeiten deshalb auf den Anfang der Woche gelegt worden. „Das Problem sollte schnell behoben sein, wir haben ja frühzeitig reagiert“, ergänzt der Schwimmmeister. Aber es handele sich eben um alte Leitungen, da müsse hin und wieder etwas dran gemacht werden. Bis zum Ende der Saison könne das leider nicht warten.

Ab Donnerstag sollte das Schwimmbad wieder regulär geöffnet sein. Einziger Wermutstropfen für die badewilligen Wolmirstedter: Am Wochenende werden wieder bis zu 34 Grad erwartet. „Das nutzen vielen bestimmt nochmal aus“, sagt Grahn.