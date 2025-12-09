Ein Dienstleisterwechsel für die Gebäudereinigung am Barleber Unternehmen Salutas sorgt für Unsicherheit bei Beschäftigten. Der neue Dienstleister „Dr. Sasse AG“ verspricht indes übertarifliche Bedingungen.

Barleben - Nach teilweise jahrelanger Beschäftigung von einem unbefristeten Arbeitsverhältnis wieder in eine - zumindest vorerst - befristete Beschäftigung wechseln. Vor diesem Einschnitt stehen Reinigungskräfte, die am Hexal/Salutas-Standort in Barleben arbeiten. Der dortige Wechsel des Dienstleisters für die Gebäudereinigung hat die Gewerkschaft IG BAU auf den Plan gerufen. Der Vorwurf der Gewerkschaft: Statt unbefristeter Arbeitsverhältnisse erhielten die Betroffenen nun lediglich befristete Verträge über sechs Monate inklusive Probezeit.