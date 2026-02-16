Spielplatzerneuerung in der Niederen Börde Samswegen sammelt für seinen Spielplatz: Nah-und-Gut-Kunden spenden Pfandbons für die Sanierung
Der in die Jahre gekommene Spielplatz in Samswegen soll erneuert werden. Für die jungen Menschen im Ort soll der Treffpunkt wieder attraktiver werden – dabei fließen auch die Wünsche und Ideen der Jugendlichen in die Planung ein.
16.02.2026, 06:30
Samswegen - Der Spielplatz in Samswegen darf sich über finanzielle Unterstützung freuen: Der Nah und Gut Markt hat 500 Euro für die geplante Sanierung gespendet. Möglich wurde die Summe durch eine zweimonatige Pfandbon-Aktion, bei der zahlreiche Kunden ihre Bons für den guten Zweck zur Verfügung stellten.