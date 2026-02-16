weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
Der in die Jahre gekommene Spielplatz in Samswegen soll erneuert werden. Für die jungen Menschen im Ort soll der Treffpunkt wieder attraktiver werden – dabei fließen auch die Wünsche und Ideen der Jugendlichen in die Planung ein.

Von Sophie-Charlott Weiß 16.02.2026, 06:30
Um den in die Jahre gekommenen Spielplatz in Samswegen wieder in einen guten Zustand zu versetzen, hat der Nah und Gut Müller in Samswegen über eine Pfandbon-Aktion Spenden gesammelt.
Um den in die Jahre gekommenen Spielplatz in Samswegen wieder in einen guten Zustand zu versetzen, hat der Nah und Gut Müller in Samswegen über eine Pfandbon-Aktion Spenden gesammelt. Foto: Gemeinde Niedere Börde

Samswegen - Der Spielplatz in Samswegen darf sich über finanzielle Unterstützung freuen: Der Nah und Gut Markt hat 500 Euro für die geplante Sanierung gespendet. Möglich wurde die Summe durch eine zweimonatige Pfandbon-Aktion, bei der zahlreiche Kunden ihre Bons für den guten Zweck zur Verfügung stellten.