Der in die Jahre gekommene Spielplatz in Samswegen soll erneuert werden. Für die jungen Menschen im Ort soll der Treffpunkt wieder attraktiver werden – dabei fließen auch die Wünsche und Ideen der Jugendlichen in die Planung ein.

Samswegen - Der Spielplatz in Samswegen darf sich über finanzielle Unterstützung freuen: Der Nah und Gut Markt hat 500 Euro für die geplante Sanierung gespendet. Möglich wurde die Summe durch eine zweimonatige Pfandbon-Aktion, bei der zahlreiche Kunden ihre Bons für den guten Zweck zur Verfügung stellten.