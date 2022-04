Samsweger Feuerwehrauto taugt nur noch als Fotomotiv

Steht die Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr in Samswegen auf der Kippe? Diese Frage stellen sich derzeit die Verantwortlichen in der Gemeinde Niedere Börde.

Dient nicht nur als Fotomotiv: Das in die Jahre gekommene Löschgruppenfahrzeug LF 16 bei der Feuerwehr in Samswegen fährt noch immer Einsätze für den Katastrophenschutz.

Samswegen - Das Fahrzeug, das aktuell im Rampenlicht steht, befindet sich gut geschützt in der Fahrzeughalle des Gerätehauses der Feuerwehr Samswegen. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes LF16TS, ein Löschgruppenfahrzeug mit Tragkraftspritze. Das rund neun Tonnen schwere Gefährt in rotem Gewand hat über einen langen Zeitraum treue Dienste geleistet. Seit fast drei Jahrzehnten gelangen Kameraden in Gruppenstärke sicher an die jeweiligen Einsatzorte. Kurz: Das LF16 ist Stütze der Feuerwehr.