Carsten Dessau hat es nicht einfach: Morgens geht er seinem Beruf nach, abends und am Wochenende steht er im „Krug“ in Samswegen. Der Spaß treibt ihn an.

Samswegen - Wer den Gasthof „Zum Krug“ in Samswegen betritt, atmet Geschichte. Wie lange es diese Restauration an der Hauptstraße gleich neben der Kirche „Sankt Sebastian“ schon gibt, vermag der heutige Wirt Carsten Dessau nicht zu sagen. „Es müssen wohl schon mehrere Jahrhunderte sein. Was ich weiß: Im Jahr 1830 ist der alte Krug abgerissen und neu aufgebaut worden und zwar so, wie es ihn jetzt noch gibt“, sagt der 51-Jährige und verweist auf eine gerahmte Grafik an der Wand, sozusagen den tabellarischen Lebenslauf der alten Gastwirtschaft.