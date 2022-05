Sandbeiendorfer Kinder suchen nach Bamberger Hörnchen

Sandbeiendorf - Trotz der Temperatur von gerade einmal 2 Grad hatten die Kinder der Kita in Sandbeiendorf großen Spaß auf dem Kartoffelfeld von Biobauer Stefan Polzin. Beim Nachstoppeln war ein gutes Auge gefragt. „Denn die Kartoffeln sind ziemlich klein“, so der Biobauer vom Eifelhof in Sandbeiendorf. Dabei handele es sich um die Sorte „Bamberger Hörnchen“, eine der ältesten Kartoffelsorten Deutschlands. Sie würden erst spät geerntet, seien so groß wie dicke Finger und leicht gekrümmt.