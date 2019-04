Das Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium in Wolmirstedt wird saniert. Foto: Juliane Just

Das Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium in Wolmirstedt wird für 3,2 Millionen Euro saniert, dazu kommen 50.000 Euro für digitales Lernen.

Wolmirstedt l Wie es bei alten Gebäuden so ist, ziept es mal hier und da. Anders geht es auch dem Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium, das 1995 erbaut wurde, nicht. Nach 24 Jahren häufen sich die Mängel, die der Landkreis als Schulträger nun im Zuge einer allgemeinen und energetischen Sanierung ausmerzen will.

Insgesamt 3,13 Millionen Euro will der Landkreis in das Schulgebäude stecken. Diese werden mit 2,35 Millionen Euro durch das STARK-III-ELER-Programm gefördert. Erhebliche Mängel gibt es laut Pressesprecher Uwe Baumgart an den Fenstern sowie an den Kesselanlagen.

Außentüren und Fenster erneuern

So soll das Gebäude eine Rundum-Frischekur erhalten. Die Außentüren und Fenster sollen erneuert werden, ein Sonnenschutz wird angebracht. Außerdem wird die Heizungsanlage auf Vordermann gebracht. In den Klassenräumen sollen Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung angebracht werden.

Die Sicherheitsbeleuchtung wird ebenfalls erneuert und die Beleuchtung auf die energieffizientere LED-Technik umgerüstet. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach soll elektrische Energie einspeisen. Die Brandmeldeanlage sowie die Einbruchmeldeanlage sollen ebenfalls in Schuss gebracht werden.

Arbeiten starten in Sommerferien

Starten sollen die umfangreichen Arbeiten laut Landkreis in den Sommerferien Anfang Juli dieses Jahres. Sie sind in sechs Bauabschnitte gegliedert und sollen schrittweise nach Gebäudetrakten und Etagen vorgenommen werden. Für die Bauarbeiten müssen einige Schulklassen in die Harnisch-Schule umziehen.

Ziel ist es, die Sanierung am Gymnasium vor Beginn der Abi- turprüfungen zum April 2020 abzuschließen. Sollten die Arbeiten länger dauern, werden sie für die Zeit der Prüfungen ausgesetzt, so Uwe Baumgart.

Überplanmäßige Ausgabe

Zusätzlich hat der Kreisausschuss in der vergangenen Woche eine überplanmäßige Ausgabe von weiteren 50.000 Euro beschlossen, die ebenfalls in das Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium fließen sollen. So soll im Zuge der Sanierung die Möglichkeit genutzt werden, die Klassenräume auf den neuesten technischen Standard zu bringen.

So werden zentrale Punkte in den Klassenräumen so verkabelt, dass künftig eine Nutzung von Beamer, die ein Computerbild an eine Wand werfen, möglich ist. Außerdem sollen Netzwerkdosen angebracht werden, an denen interaktive Smartboards angeschlossen werden können. „Unabhängig von der tatsächlichen Nutzung in nächster Zukunft will der Landkreis diese Chance auf eine Umrüstung nutzen“, so Uwe Baumgart. So wird die Schule für das digitale Lernen ausgerüstet – nutzen müssen es schließlich Schüler und Lehrer.