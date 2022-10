Schauspielerin Ute Lemper besucht Museum in Wolmirstedt

Sie ist als Musicaldarstellerin und Sängerin bekannt. Nun hat Ute Lemper in einer ganz anderen Mission Wolmirstedt besucht. Mit einer Freundin begab sie sich auf eine emotionale Zeitreise rund um den gestrandeten Zug von Farsleben.

Schauspielerin Ute Lemper (r.) im Museum Wolmirstedt in der Schau zum gestrandeten Zug von Farsleben. An ihrer Seite ist ihre Freundin Orly Beigel (l.), deren Mutter aus dem Zug befreit wurde.

Wolmirstedt - Prominenter Besuch in Wolmirstedt: Die Mitarbeiter im Museum Wolmirstedt konnten am 19. Oktober 2022 Schauspielerin und Sängerin Ute Lemper begrüßen und durch die Ausstellungsräume führen. Im Schlepptau hatte sie dabei ein Filmteam, mit dem sie gerade durch Deutschland reist. Anlass ist eine Dokumentation, die aktuell über die Schauspielerin gedreht wird, kurz vor ihrem 60. Geburtstag im nächsten Jahr - mit einem emotionalen Höhepunkt in Wolmirstedt.